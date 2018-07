Morre travesti que se envolveu em polêmica com Ronaldo André Luiz Ribeiro Albertini, o travesti Andréia Albertini, morreu ontem em Mauá, na Grande São Paulo. O Cemitério Santa Lídia, no município, informou que desde as 19 horas o corpo do travesti é velado no local e que o enterro está previsto para às 10 horas desta sexta-feira.