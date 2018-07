Morre um dos 21 atropelados em festa Morreu na madrugada de hoje um dos 21 atropelados ontem pelo agricultor José Ricardo Rouredo, de 41 anos, em Carmópolis de Minas. O motorista aparentava sinais de embriaguez. José Gonçalves Rezende, de 42 anos, havia sido internado no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, com cinco pessoas. Duas continuam em estado grave. Onze feridos receberam atendimento médico. De acordo com a Polícia Militar, o Palio de Rouredo desceu uma ladeira em alta velocidade e atingiu participantes de uma festa. O motorista teve apenas escoriações.