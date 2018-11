Morre um dos maiores ícones do teatro brasileiro

Morreu ontem no Rio de Janeiro, aos 88 anos, o ator e diretor de teatro Sérgio Britto - um dos principais nomes da dramaturgia brasileira do século 20. Internado há um mês por problemas cardiorrespiratórios no hospital Copa D'or, em Copacabana, Britto morreu às 6h de ontem, de insuficiência respiratória aguda. O corpo foi velado na Assembleia Legislativa do Rio e será enterrado hoje, às 11h, no Cemitério São João Batista.

"Ele destacou-se, ao longo de mais de seis décadas, como um dos mais consagrados atores e diretores do teatro brasileiro. É uma perda enorme para a vida cultural brasileira", disse a presidente Dilma Rousseff, em nota oficial. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, decretou luto oficial de três dias.

Aplaudido também por seu trabalho como empresário e diretor de teatro e ópera, Britto pode ser definido como um artista bem-sucedido em todos os aspectos de sua carreira. Em vez de acomodar-se sob a imagem de medalhão, sua inquietação de artista o levou a criar desafios para si próprio ao longo da vida, entre eles, a ensaiar nu sob a batuta do argentino Victor Garcia em Autos Sacramentais ou a convidar o diretor Gerald Thomas para dirigir Quatro Vezes Beckett no seu na época prestigiado Teatro dos Quatro. Consagrado no chamado teatrão, ao longo de sua vida fez algumas intensas e significativas incursões pelo chamado teatro experimental.

Outro aspecto libertário - para os homens de sua geração - foi ter assumido sua homossexualidade com naturalidade, sem levantar bandeiras, com elegância e sem hipocrisia.

Médico e ator. Britto nasceu no dia 29 de junho de 1923, na Rua da Alfândega, centro do Rio, e viveu sua infância e juventude no bairro de Vila Isabel. A paixão pela ópera e pelo teatro começou cedo, levado por seu pai. Mas nem por isso sentiu-se atraído pela carreira artística. Era um estudante de Medicina quando, por acaso, passando por um corredor da Escola Nacional de Música, foi chamado pela diretora Jerusa Camões para atuar no Teatro do Estudante. No dia 22 de novembro de 1945, sobe ao palco pela primeira vez no papel de Benvoglio, numa montagem de Romeu e Julieta, sob a batuta da "ensaiadora" Esther Leão. Achou tudo muito curioso, interessante, mas continuou seus estudos.

Formou-se em Medicina, no Rio. Em 2 de janeiro de 1948 recebeu o diploma. Quatro dias depois, estreia no papel de Horácio na montagem de Hamlet, também no Teatro do Estudante criado por Paschoal Carlos Magno, que projetaria o jovem ator Sérgio Cardoso. O sucesso de público levaria à plateia um espectador especial - seu pai, que ao final vai até o camarim cobrar-lhe dedicação à medicina. Não dormiu aquela noite, mas pela manhã a decisão estava tomada: ficou com o teatro.

Com Sérgio Cardoso e outros dez atores, fundou o Teatro dos Doze, que só duraria oito meses. O fiasco da companhia resultou num convite para integrar o elenco do cobiçado Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), em 1950. Em entrevista ao Estado, anos depois, contou que nessa época ainda não se sentia um ator de verdade, tinha muitas inseguranças sobre a carreira e o seu próprio talento. Isso mudou em 1953 com um convite do diretor José Renato, que acabara de fundar o Teatro de Arena, então ainda itinerante. Sob sua direção, criou o personagem Crokson, da peça Uma Mulher e Três Palhaços, de Mrozeck. "Eu fazia um tipo, uma composição; dançava, pulava, tinha uma atuação estilizada, não realista, desafiante, totalmente diferente do que vinha fazendo até então", disse ele na mesma entrevista. "Então senti que era um ator."

No ano seguinte, na companhia de Maria Della Costa, trava conhecimento com um diretor que será importantíssimo em sua carreira, o italiano Gianni Ratto, que a atriz convidara para inaugurar seu teatro na direção do espetáculo O Canto da Cotovia. Com ele, voltaria ao TBC, teatro onde atuou em peças importantes como Panorama Visto da Ponte, de Arthur Müller, e Pedreira das Almas, em ambas contracenando com Nathália Timberg, companheira de muitas atuações no futuro, entre elas, Assim É se lhe Parece, de Pirandello e O Jardim das Cerejeiras, de Chekhov, ambas no Teatro dos Quatro, no Rio.

A mais recente contracena foi na remontagem de O Querido Mentiroso, que estreou em 1999 em São Paulo, trazendo o ator à cidade depois de 30 anos de afastamento.

Homem de teatro de muitas facetas - ator de teatro, teleteatro e novelas; diretor de teatro e ópera -, conseguiu ser bem-sucedido em todas elas. Embora a arte teatral tenha se mantido como a grande musa de sua vida, Sérgio Britto não se furtou em flertar com outras. A televisão foi uma delas. Dirigiu a primeira novela da TV Globo, Ilusões Perdidas. Foi criador do Grande Teatro Tupi, programa de teleteatro da extinta TV Tupi, que exibia peças famosas adaptadas para televisão. Participou de mais de 30 obras televisivas como ator e diretor. No cinema, atuou em mais de 15 filmes, sendo dirigido por nomes como Cacá Diegues (em O Maior Amor do Mundo) e Paulo Cesar Saraceni (O Desafio).

Mas o teatro foi sua grande paixão. Fundador da companhia Teatro dos Sete com Fernanda Montenegro e Ítalo Rossi, na década de 50, Britto idealizou o Teatro dos 4, que se tornou conhecido por seu repertório experimental. Ao receber em 2009 o Prêmio Shell de melhor ator, pela atuação no espetáculo duplo A última gravação de Krapp e Ato sem palavras I, foi aplaudido de pé pela plateia que lotava o teatro Oi Casa Grande, no Rio.

Britto costumava dizer que o teatro era maior do que a vida. E a vida, pouca, para tão grande experiência.