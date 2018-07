Morre um dos quatro carroceiros baleados na Lapa

Quatro carroceiros foram baleados na madrugada desta quinta-feira, 4, na Lapa e um deles morreu. As vítimas estavam dormindo na marquise de uma agência do Unibanco quando um veículo passou e as pessoas que estavam dentro começaram a atirar. Uma das vítimas morreu na manhã desta quinta. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima não foi identificada. Mesmo ferida, uma das vítimas atravessou a rua correndo, para tentar pedir socorro no Fórum Regional da Lapa, localizado em frente ao banco. Duas pessoas foram levadas para o Hospital das Clínicas, em estado grave. Outro carroceiro foi levado para o Hospital Sorocabano e o quarto, para o Hospital Geral de Vila Penteado. Uma das vítimas, identificada como Ceará, teria se envolvido em uma discussão em um bar nas proximidades, pouco antes do crime, de acordo com policiais. (Com informações de Andressa Zanandrea, do Jornal da Tarde.)