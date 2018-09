Morre vereador Gervásio Paz Folha, de São Bernardo Faleceu na noite desta sexta-feira o vereador de São Bernardo do Campo Gervásio Paz Folha (PSB), de 62 anos. A causa da morte ainda é desconhecida. Segundo a assessoria do vereador, "provavelmente, ocorreu um infarto". Folha trabalhou normalmente durante a semana, chegando inclusive a comparecer à sessão da Câmara Municipal na última quarta-feira. Ontem de noite, o vereador sentiu-se mal e foi internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Natural de Monte Alegre, no Piauí, Gervásio Paz Folha ingressou na política em 1988, como filiado do PFL. Em 1993, foi eleito vereador pela primeira vez pelo PTB. Em 1996, foi reeleito pelo PTB e nos anos de 2000 e 2004 pelo PSB. O velório acontece neste sábado, desde as 8h30, no salão nobre da Câmara Municipal de São Bernardo. O enterro está programado para as 16 horas da tarde de hoje, no cemitério da Paulicéia, em São Bernardo do Campo.