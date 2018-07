Morre vítima de agressão na Parada Gay Morreu hoje uma das vítimas de agressão na 13ª edição da Parada LGBT, ocorrida no domingo, em São Paulo. Marcelo Campos Barros, de 35 anos, estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia desde o dia do evento. Barros havia sofrido traumatismo craniano e respirava com a ajuda de aparelhos. Ao todo, o hospital atendeu 44 pessoas agredidas na parada. As outras 43 já receberam alta.