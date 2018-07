Morre vítima de chacina chefiada por adolescente em BH Mais uma pessoa vítima de ataques em série comandados por um adolescente em Belo Horizonte morreu na madrugada de hoje. Cláudio Daniel da Cruz, de 21 anos, estava internado no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII (HPS) com um ferimento a bala e cerca de 50% do corpo queimado desde sábado, mas não resistiu. Essa foi a quarta morte causada pelos ataques, que deixaram ainda 11 feridos.