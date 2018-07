Morre vítima de desabamento de pedras no Rio Morreu na manhã de hoje Reinaldo Sebastião Ferreira Guimarães, 72 anos, que estava internado desde quinta-feira na UTI do Hospital do Andaraí, após o deslizamento de pedras que atingiu um condomínio de classe média em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro. O desabamento feriu Guimarães e mais três pessoas. O condomínio, situado atrás de uma pedreira, foi atingido por grandes pedras que se descolaram de uma parede. Pelo menos quatro casas tiveram suas estruturas danificadas. A Defesa Civil informou na quinta-feira que interditou sete imóveis para inspecioná-los.