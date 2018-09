Morre vítima de desmoronamento em Mato Grosso Depois de 11 dias internada em estado grave no Pronto-Socorro de Cuiabá, em Mato Grosso, a estudante Saira Tamires Dutra dos Reis, de 19 anos, morreu ontem à noite. Ela foi uma das cinco vítimas do desmoronamento de parte de um dos paredões do Véu de Noiva - um dos principais cartões postais de Chapada dos Guimarães, distante 65 quilômetros de Cuiabá - que deixou cinco pessoas feridas no dia 21 de abril. O grupo de 35 turistas da Assembléia de Deus fazia uma trilha quando a terra cedeu. Perícia técnica da Polícia Civil de Mato Grosso ainda não foi concluída para apontar as causa dos acidente. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) interditou o parque.