Morre vítima de explosão em mercado na zona sul de SP

Uma das vítimas que ficaram gravemente feridas após a explosão causada por vazamento de gás em um mercado no Grajaú, zona sul da capital paulista, na última quinta-feira, faleceu no Hospital Vila Penteado, onde estava internada. Simone Gersina da Silva, de 21 anos, teve 65% do corpo queimado e morreu na noite de domingo, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde. Outro paciente, também em estado gravíssimo, Etelvi Inácio Caetano, permanece internado, com 55% do corpo queimado. Maria da Rosa, outra vítima da explosão, aguarda cirurgia no Hospital das Clínicas. Ela teve fratura na coluna. Segundo a secretaria, ela passa bem e seu estado de saúde é estável. A explosão em um mercado de pequeno porte aconteceu na manhã de quinta. Ao todo, 10 pessoas sofreram ferimentos, segundo a Defesa Civil, e foram encaminhados aos prontos-socorros dos hospitais Regional Sul, Campo Limpo, Grajaú.