Morre vítima de queda de passarela na Imigrantes Uma das pessoas atingidas pela queda da passarela na rodovia dos Imigrantes, por volta das 9h30 de hoje, faleceu no Hospital das Clínicas. Segundo a assessoria do Hospital, a vítima era um homem, mas o hospital ainda não forneceu o nome e a causa da morte. Ele havia se ferido gravemente no acidente e foi levado de helicóptero em estado grave para o hospital.O acidente ocorreu na manhã de hoje. Um caminhão com altura excedente que trafegava no sentido capital bateu em uma passarela, que acabou caindo, deixando dois feridos. O outro ferido foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Jabaquara. O trânsito estava congestionado na via nesta manhã e não havia previsão para liberação da pista.