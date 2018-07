Morre Yoda, o cão 'mais feio' do mundo

O cão que foi eleito em um concurso nos Estados Unidos o "mais feio do mundo" morreu, segundo a dona do cachorro.

A cadelinha Yoda, uma mistura de cão de crista chinês com chiuaua, ficou famosa ao vencer a edição mais recente do concurso "O Cão Mais Feio do Mundo", realizado na Califórnia no ano passado.

A dona de Yoda, Terry Schumacher, conta que quando viu a cadelinha pela primeira vez, em um beco, Terry achou que se tratava de um rato.

O concurso vencido por Yoda em 2011 rendeu US$ 1 mil (cerca de R$ 1,8 mil) à Terry.

Yoda, de 15 anos, morreu enquanto dormia no sábado. A cadela pesava apenas 0,8 quilos e tinha poucos pelos e uma longa e fina língua.

A fama conquistada no concurso abriu portas para Yoda, que participou de vários programas de televisão nos Estados Unidos, inclusive um de "makeover", onde animais feios recebem tratamentos de beleza.

Terry Schumacher disse ao jornal Hanford Sentinel, da Califórnia, que sentirá saudades do "jeitinho engraçadinho" de Yoda, mas que está feliz que a cadela vai se juntar agora aos pais.