Morrem 2 operários em obra do metrô na zona sul de SP Um acidente no início da tarde desta sexta-feira causou a morte de dois operários no canteiro de obras da futura estação Eucaliptos, na Linha 5-Lilás do Metrô, na zona sul da capital paulista, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Informações preliminares dos policiais dão conta de que um guindaste caiu no terreno em frente ao Shopping Ibirapuera.