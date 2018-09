Morrem 2 suspeitos feridos em operação policial no RJ Os dois suspeitos baleados hoje em uma incursão da Polícia Militar (PM) na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio, já chegaram mortos ao Hospital Salgado Filho, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Com isso, subiu para sete o total de mortos em ações realizadas pela corporação hoje em favelas. Pela manhã, cinco supostos traficantes morreram ao serem alvejados durante tiroteio com a polícia na favela Gogó da Ema, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo a PM, os policiais do 3º Batalhão e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) permaneciam no Jacarezinho na tarde de hoje. Além dos suspeitos mortos, um policial sofreu ferimentos na mão, atingida por estilhados de granada. Por enquanto, houve a apreensão de uma pistola 9 mm.