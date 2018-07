Morreu Liu, da dupla Liu e Léo

O cantor e violeiro Liu, irmão e parceiro de Léu em uma das duplas sertanejas mais relevantes da música regional brasileira, morreu na manhã de domingo, aos 77 anos, depois de sofrer um infarte em sua casa.

De uma família de músicos adeptos da catira - ele era primo de Zico e Zeca e de Vieira e Vieirinha -, Liu vivia em Ibiraci, no sul de Minas. Na estrada desde 1958, os irmãos tiveram um de seus 32 discos indicado ao Grammy Latino em 2003, chamado Jeitão de Caboclo, na categoria Melhor Álbum de Música Regional.

Lincoln Paulino da Costa, seu nome de batismo, sofria de problemas no pulmão. O início da carreira foi com a gravação da música Rei do Café, de Teddy Vieira, um de seus descobridores, e Carreirinho. Sua maior escola foram os circos em que se apresentou com o irmão ainda garoto pelo interior de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Mato Grosso.