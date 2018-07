Morro da Mangueira, no RJ, é tomado sem resistência Sem tiros, sem baixas. O Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro, foi tomado em cinco horas por cerca de 750 homens das polícias Civil e Militar, além de fuzileiros navais. Parte deles subiu a favela protegida em 14 veículos blindados, seis deles da Marinha. Não houve reação do tráfico.