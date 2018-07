Morsa 'toca' saxofone em oceanário na Turquia

Um oceanário inaugurado na última segunda-feira em Istambul, na Turquia, tem entre suas atrações um espécime marítimo que dificilmente pode ser encontrado em outros aquários do tipo espalhados pelo mundo. Trata-se de Sara, uma morsa que tem um talento especial: ela consegue empunhar um saxofone com as nadadeiras e fazer pose de quem está fazendo solos complicados. Foto: BBC Ela não toca o instrumento de verdade, mas sua performances têm roubado a cena dos golfinhos, que deveriam se a maior atração do Istanbul Dolphinarium. O mamífero aquático, que pesa cerca de 800 quilos, ainda capaz de dançar e imitar algumas atitudes humanas, como poses de desdém. A morsa também costuma se apresentar vestida como uma maquinista de trem e fazer performances com bolas e bambolês Mamíferos aquáticos típicos do Ártico, as morsas podem viver até 50 anos em seu habitat natural. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.