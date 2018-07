Mortalidade do jovem custa R$ 79 bi/ano ano ao País

A análise foi divulgada durante o seminário Juventude e Risco: Perdas e Ganhos Sociais na Crista da População Jovem, promovido pelo Ipea e pela Secretaria de Assuntos Estratégicos.

O autor do estudo e pesquisador do Ipea Daniel Cerqueira esclareceu que os valores obtidos no estudo não significam dispêndio direto do governo ou perda de arrecadação e produtividade econômica com a morte precoce dos jovens. "O cálculo utiliza uma metodologia referente ao custo do bem-estar social, ou seja, o quanto a sociedade percebe que custa a alta taxa de mortalidade letal no País", afirmou.

A análise utiliza dados do Ministério da Saúde para especificar as causas da violência, o perfil das vítimas e os Estados mais atingidos. Entre as vítimas de homicídio, o perfil é de pretos e pardos, com idades entre 15 e 29 anos. Já para os acidentes e suicídios, os jovens brancos são as principais vítimas.

Pelo levantamento, Alagoas, Espírito Santo e Bahia, que possuem as maiores taxas de violência letal entre jovens, são os mais afetados. Em Alagoas, o custo dessas mortes representa 6% do PIB e causa uma diminuição de quase três anos na expectativa de vida dos homens em idade entre 15 e 29 anos.

O Seminário também discutiu temas como desemprego, educação profissional e transição produtiva para a vida adulta. O presidente do Ipea e ministro-chefe interino de Assuntos Estratégicos, Marcelo Nery, afirmou que "A juventude não pode ser vista apenas como uma etapa de transição para a vida adulta. Essa etapa representa muitos oportunidades e riscos que precisam ser compreendidos para gerar uma política mais efetiva."