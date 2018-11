Mortalidade infantil cai 58% em 18 anos

"Nossos indicadores ainda estão bem abaixo dos apresentados por países de alta renda. No Japão, por exemplo, o índice de mortalidade infantil é de 3 casos por mil nascidos vivos", disse o diretor do Departamento de Análise de Situação de Saúde do ministério, Otaliba Libânio Neto.

Caso o ritmo de queda seja mantido, o Brasil deverá antecipar em três anos o cumprimento de uma das Metas do Milênio, que é reduzir a mortalidade na infância para 17,9 óbitos por mil nascidos vivos.

Desnutrição infantil. O levantamento feito pelo Ministério da Saúde revela também uma queda significativa da desnutrição infantil entre 1989 e 2006. No período, a proporção de crianças menores de 5 anos com peso abaixo do ideal caiu de 7,1% para 1,8%.

"É uma redução sustentável, provocada pelo Programa da Saúde da Família, melhor escolaridade das mães, melhores condições de vida e melhor saneamento", afirmou o ministro da Saúde, José Gomes Temporão.