Mortalidade infantil no País cai 58% de 1990 a 2008 A taxa de mortalidade entre crianças caiu 58% no Brasil entre 1990 e 2008. O número de óbitos no período passou de 53,7 para cada mil nascidos vivos para 22,8, segundo divulgou hoje o Ministério da Saúde. Caso o ritmo de queda seja mantido, o Brasil deverá antecipar em três anos o cumprimento de uma das Metas do Milênio, que é reduzir a mortalidade na infância para 17,9 óbitos por mil nascidos vivos.