Morte de arquiteta intriga polícia britânica

Corpos de Joanna Yeates foi encontrado no dia do Natal

A morte de uma arquiteta de 25 anos está intrigando a polícia britânica e uma pizza desaparecida pode ser a pista fundamental para que o mistério seja resolvido.

O corpo de Joanna Yeates foi encontrado coberto de neve no dia 25 de dezembro em uma estrada rural, perto de um bosque, a cerca de cinco quilômetros de seu apartamento, em Bristol, no sudoeste da Inglaterra.

A jovem desapareceu no dia 17 de dezembro após ser filmada pelas câmeras de circuito interno de TV de um supermercardo, comprando uma pizza.

Acredita-se que ela teria então voltado para o apartamento que divide com o namorado, Greg Reardon, de 27 anos, que estava visitando a família no norte do país.

Foi ele quem ligou para a polícia quando voltou para casa, dois dias depois, dizendo que Joanna estava desaparecida.

As chaves, a carteira e o casaco dela estavam no apartamento, mas a polícia não conseguiu encontrar nenhum sinal da pizza.

Autópsia

A autópsia começou a ser realizada no domingo, mas a polícia alertou que o processo poderia ser demorado "devido às condições de extremo congelamento em que o corpo de Joanna foi encontrado".

Os policiais também fizeram um apelo pedindo informações que possam ajudá-los a entender o que aconteceu entre o desaparecimento da arquiteta e a descoberta de seu corpo por um casal que estava levando os cachorros para passear no dia de Natal.

Segundo a investigação, Joanna Yeates esteve em um bar na noite em que desapareceu, mas saiu de lá por volta das 20h. Imagens de circuito interno de TV mostram a arquiteta entrando em um supermercado Waitrose e depois em outro supermercado, Tesco, onde comprou uma pizza.

Um recibo da compra foi encontrado em seu apartamento, mas os detetives não acharam nenhum sinal da pizza ou de sua embalagem e acreditam que a localização do alimento pode ser uma pista fundamental no caso.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.