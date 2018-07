Morte de bebê eleva a 12 total de vítimas de gripe em SP A morte de um bebê de um ano e seis meses no Grande ABC, elevou para 12 o número de vítimas fatais causadas pelo vírus da gripe suína no Estado de São Paulo, informou a Secretaria da Saúde. Ele foi internado no dia 18 de julho com insuficiência respiratória em um hospital da região. Em seguida apresentou sinais de choque, foi entubado, mas morreu no mesmo dia. Segundo a secretaria, o paciente tinha histórico clínico de anemia.