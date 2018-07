Morte de brasileiros deve demorar para ser esclarecida As famílias do engenheiro mineiro Mario Augusto Soares Bittencourt, de 61 anos, e do geólogo paulista Mario Gramani Guedes, de 57, podem ter de esperar até um mês para saber o que causou a morte dos dois em uma área de floresta amazônica no norte do Peru. Esse é o tempo que pode levar a análise do material colhido hoje nos corpos por médicos peruanos, que não conseguiram determinar com exame visual o que matou a dupla.