Morte de cães em ação policial provoca comoção no RS Um vídeo mostrando policiais atirando em cães durante abordagem de um homem em Carazinho (RS) vem causando comoção na internet e forçou a Polícia Civil e a Brigada Militar do Rio Grande do Sul a abrirem investigações paralelas para apurar eventuais responsabilidades por abuso de autoridade e crueldade contra animais. Entidades protetoras organizaram um abaixo-assinado pedindo a prisão dos envolvidos e prometem protestar nas ruas da cidade do noroeste gaúcho no próximo sábado.