Morte de cinegrafista é destaque na mídia internacional Jornais e agências de notícias internacionais noticiaram a morte do cinegrafista. O britânico "The Guardian" descreveu Gelson Domingos como um profissional "experiente" e afirmou que, apesar da política de pacificação do governo do Estado, o episódio "lembra que fora das áreas turísticas e nas regiões distantes do estádio do Maracanã, a situação permanece crítica".