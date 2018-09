Morte de estudante da FGV teria sido encomendada

O estudante Júlio César Grimm Bakri, de 22 anos, foi executado com cinco tiros em um bar ao lado da faculdade enquanto tomava cerveja com amigos. Outro aluno, de 23 anos, também foi atingido e permanece internado em estado grave no Hospital das Clínicas. Eles estavam em uma mesa na calçada quando dois homens chegaram em uma moto, atiraram pelo menos quinze vezes na direção dos jovens e fugiram sem levar nada. Segundo a SSP, já foi instaurado um inquérito para apurar o caso.