Morte de filho de presidente da Embratur é investigada A Polícia civil do Distrito Federal vai instaurar inquérito para investigar as causas da morte de Marcelo Dino Fonseca de Castro e Costa, 13 anos, na manhã desta terça-feira, no Hospital Santa Lúcia, em Brasília. Marcelo é o filho caçula do presidente da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), Flávio Dino.