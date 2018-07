Morte de garotos em lagoa foi acidente, diz polícia A morte de dois meninos - de 12 e de 13 anos - no fim da tarde de hoje em uma lagoa do Parque Industrial Anhanguera, em Osasco, foi um acidente. A informação foi dada pelo plantão do 7º DP de Osasco, onde a ocorrência foi registrada. Antes, o Corpo de Bombeiros de Osasco divulgou que considerava a possibilidade de um homem ter lançado cinco garotos na água. Segundo o relato da polícia civil, os meninos foram ao local, conhecido por Lagoa da Cica, para se lavar, depois de terem passado parte da tarde jogando bola. Dois deles acabaram caindo na água e não conseguiram subir de volta. Os corpos dos dois garotos já foram retirados da água. A polícia vai investigar a responsabilidade sobre a propriedade da área em que se formou a lagoa.