Morte de Glauco foi 'tremenda' perda, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou hoje, por meio de comunicado, a morte do cartunista Glauco Villas Boas e do filho dele, Raoni, ocorrida ontem à noite, em Osasco, na Grande São Paulo. Para o presidente, a morte do cartunista foi uma "tremenda" perda. "Glauco foi um grande cronista da sociedade brasileira, entendia os usos e costumes da nossa gente e expressava isso com inteligência e humor", afirmou Lula.