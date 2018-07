Morte de juíza desencadeia ação contra Máfia das Vans

"Sabemos que São Gonçalo era dominada por falsas cooperativas ligadas à máfia das vans e, por isso, muitas de nossas ações na região acabaram em ocorrências policiais. Nada disso nos intimidou e seguiremos combatendo fortemente esse tipo de atividade marginal, que financia a atividade de milicianos e traficantes", informou, por meio de uma nota, o presidente do Detro, Rogério Onofre. A operação Forças Aliadas contou com o apoio da Polícia Militar e continuará nos próximos dias. Segundo o Detro, nos dois municípios já ocorreram "mais de 100 homicídios relacionados à exploração do transporte alternativo".