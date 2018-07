Morte de menor provoca protestos em favela do Rio

Laércio estava desaparecido desde a última segunda-feira, 12. De acordo com moradores, ele foi visto pela última vez sendo conduzido por PMs que trabalham na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do complexo. A PM negou envolvimento de seus agentes na morte do rapaz. O comandante das UPPs, coronel Frederico Caldas, esteve no complexo durante a madrugada desta quarta-feira, 14. Ele disse considerar "muito prematuro" afirmar que a morte de Luz Neto estaria relacionada a uma suposta abordagem policial.

O coronel providenciou a realização de perícia no imóvel em que o cadáver foi localizado. A área foi isolada e especialistas do setor de polícia técnica da Secretaria de Segurança Pública do Estado trabalharam a partir das 2h. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil, que enviou policiais à favela para acompanhar a perícia, deve assumir as investigações ainda nesta quarta.

Avisado por meio de telefonema, Ladilson Hilário, pai da vítima, foi para o Parque Proletário. O filho não morava com ele. Em entrevista ao programa Bom Dia Rio, da Rede Globo, Hilário disse acreditar na versão dos moradores. "Pegaram meu filho na covardia. Não são todos os policiais que sabem trabalhar dentro de uma comunidade".