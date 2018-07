Morte de motociclista que atropelou criança é apurada

Os principais suspeitos de cometerem o crime são um tio e o padrasto da menina, que fugiram em seguida. Moradores da região se revoltaram com o ocorrido e expulsaram os ciganos do local, chegando a incendiar barracos e veículos. Peritos estiveram no local e recolheram cápsulas de balas que podem ter matado o motociclista, que foi sepultado na tarde de hoje. A menina segue internada em estado grave no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. O caso é apurado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).