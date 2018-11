Morte de pedestres cai 15% entre 2008 e 2011 em SP

No mesmo período, também houve queda no número de atropelamentos. Em 2008 foram registrados 3.176 acidentes desse tipo, enquanto em 2011 foram 2.645 em todo a capital paulista.

A pesquisa da CET foi realizada entre maio e setembro de 2008, 2009, 2010 e 2011.

Na zona de máxima proteção ao pedestre, foram registradas 11 mortes de pedestres nos meses pesquisados em 2011, um número 31,5% menor do que o computado no mesmo período do ano passado. Foram 163 atropelamentos registrados no centro expandido durante o ano.