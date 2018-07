Morte de peixes no Rio Sorocaba é investigada Técnicos da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) colheram ontem amostras de peixes mortos no Rio Sorocaba, mas proximidades do bairro Vitória Régia, na zona norte de Sorocaba. O objetivo é identificar a causa da morte de milhares de peixes entre a tarde de domingo e a manhã de ontem. Segundo o gerente da agência ambiental na região, Sétimo Marangon, a causa provável pode ser uma variação na quantidade de matéria orgânica no rio, reduzindo a quantidade de oxigênio na água. A origem do problema pode estar em lançamento clandestino de esgoto ou no carreamento para o rio de matéria orgânica levada pelas chuvas.