Morte de presidentes foi estopim de matança O genocídio de Ruanda matou, em 1994, entre 800 mil e 1 milhão de membros da etnia tutsi e de hutus moderados. Ele foi desencadeado pela derrubada do avião, em abril de 1994, que levava os presidentes de Ruanda, Juvenal Habyarimana, e do Burundi, Cyprien Ntaryamina, e promovido pelo regime então controlado pelos hutus. A matança, que durou aproximadamente cem dias, é considerada o maior assassinato em massa desde o Holocausto ocorrido na 2ª Guerra. A ONU, que mantinha forças de paz em Ruanda ? na maioria soldados franceses ? durante o genocídio, retirou cidadãos europeus do país, mas ignorou a gravidade dos fatos e impediu que seus soldados usassem a força para conter a matança de civis ruandeses. Um relatório da ONU de 1996 concluiu que entre 250 mil e 500 mil pessoas foram estupradas durante o genocídio.