A troca de tiros aconteceu após uma tentativa de roubo de caixa eletrônico no Ipê Clube, por volta das 4h30. Três pessoas foram mortas, sendo que duas das vítimas foram identificadas como assaltantes.

Geraldo, a terceira vítima, vendia pamonhas e estava indo para o trabalho no momento da ocorrência, segundo informações de seus familiares. Eles negaram o possível envolvimento do rapaz com a quadrilha.