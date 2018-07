Morte de Silva Telles enluta cidadania, diz OAB A morte de Goffredo da Silva Telles Jr., aos 94 anos, enluta não apenas a advocacia, mas a cidadania brasileira, afirmou em nota o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cezar Britto. Segundo Britto, Goffredo foi um cidadão no sentido pleno da palavra. "Como poucos, soube colocar a serviço do bem comum os seus conhecimentos, formando gerações de profissionais do direito. Trabalhador exemplar, exerceu seu ofício mesmo quando já fazia jus ao ócio com dignidade da aposentadoria."