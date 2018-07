Morte de traficante no RJ será apurada pela polícia As polícias Civil do Rio e Federal investigam as circunstâncias da morte do traficante Marcelo da Silva Leandro, o Marcelinho Niterói, de 34 anos, ocorrida na noite da última terça-feira (1º). Considerado o principal auxiliar de Fernandinho Beira-Mar, que está preso no Rio Grande do Norte, Marcelinho estava foragido desde 2002. Ele foi morto durante uma operação comandada pela Polícia Federal (PF), com participação da Polícia Civil e do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), da PM.