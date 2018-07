Morte de tratadora em ataque de orca causa choque e polêmica

A direção do parque aquático Sea World, na Flórida, expressou choque depois do ataque de uma baleia orca que matou uma das tratadoras mais experientes do parque na quarta-feira.

A vítima, Dawn Brancheau, tinha mais de 20 anos de experiência - 16 deles passados ao lado da baleia Telly, que pôs fim à sua vida.

Segundo os relatos iniciais, Dawn estava acariciando o focinho da orca ao final de uma apresentação, quando foi abocanhada pelo animal e arrastada para dentro da piscina.

Uma investigação aberta no mesmo dia está avaliando se Dawn foi mesmo arrastada pela orca ou se caiu no tanque aquático e foi agredida pela baleia.

Ao anunciar o inquérito, o presidente da Sea World Parks and Entertainment, Jim Atchison, disse que a atração está passando por um momento "extraordinariamente difícil".

As apresentações com orcas foram canceladas temporariamente nos parques Sea World na Flórida e na Califórnia.

Há cerca de 20 anos, Telly - que pesa cerca de 5,5 toneladas - afogou outra tratadora em um parque do Canadá.

Conhecidas também como baleias assassinas, as orcas são, na verdade, mais próximas dos golfinhos. Elas receberam o apelido de "assassinas" por serem grandes predadoras.

Grupos de proteção dos animais dizem que o incidente poderia ser evitado se os animais não fossem mantidos em piscinas pouco espaçosas, que eles chamam de "banheiras".