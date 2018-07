Morte de Whitney Houston acelera vendas

A morte da cantora americana Whitney Houston, no sábado, aos 48 anos, de causas ainda desconhecidas, aumentou as vendas de suas gravações.

Ontem, seu maior sucesso, a canção I Will Always Love You, tema do filme O Guarda-Costas (1992), que estrelou ao lado de Kevin Costner, foi a mais vendida no iTunes, loja virtual da Apple. Na lista das 200 canções mais compradas pelo sistema, 42 eram de Whitney. Na Amazon, dos 20 discos mais vendidos, 10 eram da cantora.

Autoridades de Los Angeles afirmaram que não adiantarão os resultados da autópsia, a ser divulgados em seis a oito semanas, mas afirmou que não há indícios de homicídio.

Na próxima sexta-feira ou no sábado, o funeral da cantora ocorrerá em Newark, Nova Jersey, sua cidade natal, informou ontem a imprensa americana. Segundo o jornal The Star-Ledger, a cerimônia ocorrerá em um ginásio de basquete com capacidade para 19 mil pessoas. / AFP e EFE