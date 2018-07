Morte em cirurgia de estômago será investigada no ES A Polícia Civil do Espírito Santo entregou nesta quinta-feira (6) um ofício ao Conselho Regional de Medicina (CRM), solicitando que o órgão ajude nas investigações da morte da jovem Ramiely Jordão, 27, durante uma cirurgia de redução de estômago. O procedimento foi realizado na terça-feira (4) em um hospital particular no município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A família de Ramiely registrou um boletim de ocorrência.