Morte em confronto com polícia do Rio sobe 9%, mostra estudo

O Rio de Janeiro registrou nos primeiros seis meses do ano 757 casos de auto de resistência (morte em confronto com a polícia), 9,1% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado, e os casos de latrocínio (roubo seguido de morte) apresentaram aumento de 20,2% neste mesmo período. Os dados constam no relatório sobre a incidência criminal no Estado divulgado nesta segunda-feira, 15, pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). Veja também A íntegra do relatório do ISP Por outro lado, pela primeira vez desde 1991, houve queda no registro de homicídios dolosos - redução de 8,8% ( 2.859 no primeiro semestre deste ano, ante a 3.135 do ano passado). Os casos de roubo de carros (-18%), furtos (-2,8%), roubo a residência (-16,9%) também apresentaram redução no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Já o roubo a transeunte aumentou 17%, o roubo a aparelho celular subiu 6,5% e o roubo a banco cresceu 14,3%.