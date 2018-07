Morte em treinamento faz PM do Rio investigar excessos A Polícia Militar do Rio de Janeiro investiga a circunstância do treinamento de recrutas que levou a morte cerebral de Paulo Aparecido Santos de Lima, de 27 anos. Ele participava de atividades do curso preparatório da PM em 12 de novembro, quando sentiu-se mal. Depois de ser atendido pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marechal Hermes, na zona oeste do Rio, ele foi transferido para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM) no mesmo dia. A morte cerebral foi constatada no HCPM na noite de segunda-feira, 18.