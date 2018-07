Morte por gripe suína é investigada no interior de SP O garoto José Henrique da Silva, de seis anos, cuja morte está sendo investigada pelas autoridades policiais e sanitárias de São José do Rio Preto (SP), morreu em consequência da gripe suína, informou a Secretaria de Saúde local. A morte é a primeira causada pela nova gripe no município, onde outras seis pessoas contraíram a doença.