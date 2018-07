Morte suspeita por superbactéria será investigada

Hoje o Ministério Público Estadual enviou ofício à direção do ICC pedindo todas informações sobre os casos de infecção pela KPC. Segundo a procuradora, Isabel Porto, somente com estes dados o Ministério Público poderá adotar alguma providência. "Não tive contato com a direção do ICC. Pretendo fazer isso na próxima semana, mas o procedimento já foi instaurado e os ofícios foram encaminhados", informa Isabel Porto, lamentando as duas mortes.

No ICC há a suspeita, ainda não comprovada em laboratório, da existência da bactéria na unidade de saúde. São sete casos de contaminação que estão em investigação com as duas pessoas mortas. Os nomes das vítimas não foram revelados pelo ICC, que preferiu não se manifestar sobre o assunto, garantindo no entanto informar todo o procedimento à procuradora estadual da Saúde, Isabel Porto.