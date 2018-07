Mortes caem pela metade nas estradas de SP no feriado O número de mortes por acidente de trânsito caiu 47,62% nas rodovias estaduais de São Paulo durante o feriado de Páscoa, aponta balanço divulgado pela Polícia Rodoviária nesta segunda-feira. Durante a Operação Semana Santa, realizada entre a última quinta-feira, 28, até as 23h59 deste domingo, foram registradas 22 mortes, contra 42 no mesmo período de 2012.