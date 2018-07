Mortes de bebês de 28 a 364 dias preocupam, diz IBGE A mortalidade infantil cai no Brasil, mas ainda preocupa a taxa dos chamados óbitos pós-neonatais, de bebês de 28 a 364 dias de vida. Está em 31,9% do total de mortes infantis, de acordo com a pesquisa Estatísticas do Registro Civil, divulgada nesta sexta-feira, 20, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Quanto melhor é o acesso da população à saúde, menor é essa incidência - caso dos Estados Unidos e de Cuba.