Mortes de ciclistas crescem 6% em 2012 em SP, diz CET O número de ciclistas mortos no trânsito da cidade de São Paulo aumentou no ano passado no comparativo com 2011, revelam dados divulgados nesta quarta-feira pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O crescimento, de 6%, foi de 49 há dois anos para 52 ao longo de 2012. A grande maioria (51) dos ciclistas que perderam a vida era do sexo masculino. Em média, eles tinham 35 anos de idade.