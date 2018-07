Mortes de três presos preocupam Pastoral Carcerária

Como a família de Cruz não foi encontrada, ele deve ser enterrado como indigente.

Na sexta-feira (12), um agente penitenciário da unidade foi ferido em um atentado. Ele e um colega andavam em direção a um ponto de ônibus quando dois homens em uma moto atiraram.

Além da morte dos dois presos, um terceiro detento, segundo a Pastoral, agrediu um agente, na tentativa de ir para uma ala segura. A capacidade do CDP Belém 2 é de 768 pessoas, mas há 1.937 presos na unidade.

Na tarde desta quinta-feira (18), também morreu Luciano Luiz de Souza. Ele estava no Centro de Proteção Penitenciária de Valparaíso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo