Mortes do voo 447 ocorreram por impacto, diz médico

?Todos estão diagnosticados, têm uma causa de morte bem definida?, afirmou o médico, com base no trabalho dos legistas. ?As lesões compatíveis com a causa da morte foram muito bem documentadas, radiografadas, com técnica considerada adequada, e constam de laudo necroscópico, certidão de óbito e atestado de óbito.? A força-tarefa que atua no Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife só vai se pronunciar oficialmente sobre as causas dos óbitos ao término das necropsias nos 50 corpos resgatados, o que deve ocorrer até o fim deste mês. Ao todo 228 pessoas estavam a bordo da aeronave, que caiu no Oceano Atlântico no último dia 31.

No entanto, Calvo afirmou que não se pode deduzir a causa do acidente com base nas mortes dessas três vítimas. Elas estão entre as 11 primeiras identificadas pela força-tarefa. Até a noite de ontem, nenhum outro dos corpos identificados havia chegado para embalsamamento. O quinquagésimo corpo recolhido na área de buscas, a cerca de 1.450 quilômetros do Recife, chegou ontem ao Porto do Recife, a bordo do navio-tanque Almirante Gastão Motta, da Marinha brasileira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.